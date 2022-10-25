Кадыров выразил недовольство ответом РФ на обстрелы со стороны Украины

«Они, не стесняясь, стреляют по мирным объектам, уничтожают социальные объекты, убивают детей, стариков, а мы так, отвечаем, но, по-моему слабо отвечаем. Если прилетел снаряд в нашу сторону, в наш регион, надо стереть с лица земли города, чтобы видно было дальний горизонт, чтобы понимали - нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону», - заявил Кадыров.