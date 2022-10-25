Кадыров выразил недовольство ответом РФ на обстрелы со стороны Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал ответ России на обстрелы Курской, Белгородской и других областей Украиной: по его мнению, в ответ на это нужно «стирать с лица земли города». Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
«Они, не стесняясь, стреляют по мирным объектам, уничтожают социальные объекты, убивают детей, стариков, а мы так, отвечаем, но, по-моему слабо отвечаем. Если прилетел снаряд в нашу сторону, в наш регион, надо стереть с лица земли города, чтобы видно было дальний горизонт, чтобы понимали - нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону», - заявил Кадыров.
Также глава Чечни назвал происходящее на Украине схваткой христианства и ислама с сатанизмом и призвал кавказцев массово идти в армию.
«Мы сегодня в первую очередь защищаем религию, семейные ценности», - подчеркнул он.
Ранее в Белгородской и Курской областях до 6 ноября продлили действие желтого уровня террористической опасности. Местные села часто обстреливают, 19 октября снаряд попал в один из объектов инфраструктуры Белгорода.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что часть жителей Белгорода и приграничных районов области отселят в санаторий в Подмосковье.