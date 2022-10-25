В Народной милиции ДНР рассказали о смене тактики ВСУ

Ранее Шалыгин рассказал, что его взяли в плен иностранные наемники, говорившие на английском и польском языках. При этом у иностранных наемников не было ни шевронов, ни опознавательных знаков. Обмундирование у них было украинское, «натовской расцветки». Кроме того, указал он, с наемниками был переводчик. Шалыгин с другими пленными вернулся домой по обмену, который состоялся 12 октября.