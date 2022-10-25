ВСУ за сутки выпустили по ЛНР восемь ракет из РСЗО HIMARS

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки пять раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), выпущено восемь ракет из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом во вторник сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.