ВСУ за сутки выпустили по ЛНР восемь ракет из РСЗО HIMARS

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки пять раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), выпущено восемь ракет из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом во вторник сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Для обстрелов также применялись 155-мм артиллерийские орудия натовского образца.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано пять обстрелов по населенным пунктам Зоринск, Белокуракино, Старобельск, Золотое-2 и Краснореченское с применением американской РСЗО M142 HIMARS (восемь ракет) и артиллерийского орудия 155 мм (пять снарядов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Огнем украинской армии в поселке Белокуракино частично разрушено здание железнодорожного вокзала. В Золотом-2 разрушены два жилых дома, еще один поврежден в Старобельске.