Россиян предупредили об опасных письмах с «отсрочкой от армии»

«Мы видим, что злоумышленники продолжают активно использовать тему мобилизации не только в массовых, но и в таргетированных атаках. Для противодействия подобным многокомпонентным угрозам компаниям необходимо не только внедрять комплексные системы для обеспечения защиты, включая решения класса XDR, но и проводить обучение всех сотрудников правилам кибербезопасности с регулярными проверками», — заявил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Денис Паринов.