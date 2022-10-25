Минобороны показало кадры работы "Солнцепека" в ходе СВО

Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" подразделения радиационной, химической и биологической защиты Воздушно-десантных войск по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.
"Залп неуправляемыми 220-мм снарядами гарантировано уничтожает живую силу, легкобронированную технику, огневые средства и пункты управления противника, тем самым создавая благоприятные условия для работы штурмовых групп", - говорится в сообщении.
Нанеся удар, самоходная установка быстро меняет позицию и перезаряжается от транспортно-заряжающей машины для выполнения новых задач.