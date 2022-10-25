Украинские войска назвали главную проблему в борьбе с Россией

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20 минут назад

Украинские войска засомневались, смогут ли воевать зимой

ТК «Звезда»

С приближением зимнего периода вооруженные силы Украины начинают испытывать сомнение в своей способности противостоять войскам России.

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Фото: ТАССТАСС

В частности, рассматриваются фактор уязвимости на земле, обнаружение беспилотниками ВС РФ благодаря следам от военной техники и горящих для обогрева костров. Также указывается и сложность ведения наступательных боев с приходом зимы.

Обо всем этом сообщается в газете The Wall Street Journal. Приводятся слова одного из украинских командиров, отметившего, что «зимой его солдатам будет гораздо труднее скрываться».

«Мы не можем воевать так, как раньше: весной и летом. Прятаться гораздо труднее. Провести крупное наступление при температуре минус 15 градусов будет сложной задачей для обеих сторон», - приводит РИА Новости информацию американской газеты.

Отмечается, что якобы обе стороны будут испытывать трудности с падением температуры и замерзанием земли. Также Украине потребуется дополнительное топливо, чтобы оборудование не ломалось.

Ранее украинские боевики обстреляли паромную переправу в Херсоне. Тем не менее, она продолжила работать, несмотря на обстрелы со стороны Киева. Также продолжается вывоз населения на левый берег Днепра.

Армия,Верховный суд,
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