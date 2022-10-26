Российские военные уничтожили танковый взвод ВСУ в Донбассе

Артиллеристы шестой армии Западного военного округа (ЗВО) уничтожили танковый взвод украинских войск на сватовском направлении в Донбассе, пишет РИА Новости со ссылкой на российского военнослужащего, участвующего в спецоперации в Донбассе в расчете БМ-21 «Град».

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По его словам, основными целями для расчета являются живая сила противника, техника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, российские военные наносят удары по укрепрайонам, особый интерес представляет иностранное вооружение.

«Из последних целей по танкам мы отрабатывали (по танковому взводу — три танка), сказали нам "удачно все"», — подчеркнул военный.