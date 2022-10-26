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47 минут назад

Российские военные уничтожили танковый взвод ВСУ в Донбассе

Lenta.ruиещё 2

Артиллеристы шестой армии Западного военного округа (ЗВО) уничтожили танковый взвод украинских войск на сватовском направлении в Донбассе, пишет РИА Новости со ссылкой на российского военнослужащего, участвующего в спецоперации в Донбассе в расчете БМ-21 «Град».

Российские военные уничтожили танковый взвод ВСУ в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, основными целями для расчета являются живая сила противника, техника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, российские военные наносят удары по укрепрайонам, особый интерес представляет иностранное вооружение.

«Из последних целей по танкам мы отрабатывали (по танковому взводу — три танка), сказали нам "удачно все"», — подчеркнул военный.

Ранее российские военные подбили склад горючего со 100 тысячами тонн авиатоплива для украинских военных в Черкасской области. В районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области было уничтожено нефтехранилище с дизельным топливом.

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