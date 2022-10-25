Украинец рассказал, как попал в плен на американском БТР M113

Группа из двадцати украинских боевиков, которые передвигались на двух американских БТР M113 между Красным Лиманом и Кременной, попала в засаду. Об этом журналистам рассказал один из участников группы, военный 66-й бригады ВСУ Андрей Чверенчук, передает РИА Новости.

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По словам украинского военного, после того, как их машины выдвинулась в направлении Лимана, начался обстрел. Чверенчук рассказал, что получил ранение в руку и шею, после чего дождался окончания стрельбы и сдался.

Когда происходили озвученные украинским военным события, а также что случилось с остальными украинскими боевиками, агентство не уточняет.