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38 минут назад

Нидерланды будут участвовать в подготовке украинских военных в 2023 году

Газета.Ru

Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна будет участвовать в программе подготовки и обучения украинских солдат на территории Великобритании и в 2023 году. Об этом она написала в своем Twitter.

Нидерланды будут участвовать в подготовке украинских военных
Фото: Yves Herman/ReutersYves Herman/Reuters

«Под впечатлением от посещения операции «Интерфлекс» в Великобритании, где военнослужащие Нидерландов проводят базовую подготовку новобранцев с Украины. Задача ... которую мы продолжим и в 2023 году», — написала она.

Ранее сообщалось, что Испания готова обучить 400 украинских военнослужащих в рамках тренировочной миссии Европейского союза для Вооруженных сил Украины.

В общей сложности странами ЕС планируется обучить 15 тысяч украинских военных в течение двух лет. На это выделят €106,7 млн.

Источник издания уточнил, что цифра 400 является ориентировочной. Все будет зависеть от того, не понадобятся ли эти военные Киеву в период обучения.

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