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46 минут назад

Армения сообщила о ночном обстреле Азербайджаном ее позиций

Газета.Ruиещё 3

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли позиции Армении, сообщается на сайте ее Минобороны.

Армения сообщила о ночном обстреле Азербайджаном ее позиций
Фото: Аппарат Президента Республики АрменияАппарат Президента Республики Армения

«25 октября, в 1:30 (0:30 мск — «Газета.Ru») подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы. С армянской стороны потерь нет», — говорится в сообщении. Отмечается, ситуация на утро 25 октября на границе считается «относительно стабильной».

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась в ночь на 13 сентября 2022 года. Стороны обвинили друг друга в провокациях и агрессии. Армения в ходе эскалации потеряла 105 человек.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что саммит РФ – Азербайджан – Армения находится в процессе подготовки.

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