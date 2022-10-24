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15 минут назад

Крейсер "Петр Великий" проведет учения по противолодочной подготовке в Баренцевом море

ТАССиещё 1

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" Северного флота вышел в Баренцево море, где проведет учения по противолодочной и противовоздушной подготовке во взаимодействии с самолетами и вертолетами армии ВВС и ПВО. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Северного флота.

Крейсер "Петр Великий" вышел в Баренцево море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий" вышел в Баренцево море для выполнения задач боевой подготовки. В полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море экипаж крейсера приступил к отработке учебно-боевых задач во взаимодействии с самолетами и вертолетами армии ВВС и ПВО", - говорится в сообщении.

В ближайшее время экипаж крейсера проведет ряд учений по противолодочной и противовоздушной обороне. Несколькими днями ранее экипаж крейсера "Петр Великий" отработал вопросы, связанные с подготовкой корабля в базе, проведением допуска корабля к выходу в море.

На первом этапе учений была проверена работа радиотехнических средств вооружения корабля в различных режимах работы по обнаружению и сопровождению воздушных целей. Роль воздушной цели выполнял противолодочный самолет Ил-38.

"Петр Великий" - самый большой в мире неавианосный ударный боевой корабль, оснащенный ядерной энергетической установкой. Он предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны. Крейсер оснащен современными системами вооружения.

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