Кадыров сообщил об уничтожении 30 танков чеченскими бойцами

"Под прямым контролем чеченских отрядов в контролируемом Апты Ароновичем (Алаудиновым, командиром спецподразделения "Ахмат" - прим. ТАСС) секторе находится свыше 100 км территории. И я горжусь тем, что ни один метр занятой чеченцами позиции отвоевать врагу ни разу не удалось. Только за эти последние дни нашими бойцами уничтожено почти 30 единиц танков, не говоря уже о другой бронированной и военной технике", - написал Кадыров.