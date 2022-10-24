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34 минуты назад

Кадыров сообщил об уничтожении почти 30 танков чеченскими бойцами за последние дни

ТАСС

Бойцы чеченского спецподразделения "Ахмат" за последние дни уничтожили почти 30 танков противника, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров сообщил об уничтожении 30 танков чеченскими бойцами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Под прямым контролем чеченских отрядов в контролируемом Апты Ароновичем (Алаудиновым, командиром спецподразделения "Ахмат" - прим. ТАСС) секторе находится свыше 100 км территории. И я горжусь тем, что ни один метр занятой чеченцами позиции отвоевать врагу ни разу не удалось. Только за эти последние дни нашими бойцами уничтожено почти 30 единиц танков, не говоря уже о другой бронированной и военной технике", - написал Кадыров.

По его словам, бойцы из Чеченской Республики ежедневно продвигаются вперед, а достижения подразделений отмечаются на самом высоком уровне командования.

"Я признателен всем защитникам Отечества. Именно благодаря таким сынам Россия всегда была и остается самой сильной державой в мире", - добавил глава Чечни.

Армия,Рамзан Кадыров,
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