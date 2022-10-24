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38 минут назад

Герасимов провел переговоры с начальником штаба обороны Великобритании

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры с начальником штаба обороны Великобритании Энтони Рэйдэйкином. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Герасимов провел переговоры с начальником штаба обороны Великобритании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что Герасимов и Рэйдэйкин обсудили угрозу применения Украиной «грязной бомбы».

«24 октября 2022 года начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии В.В.Герасимов провёл телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Э.Рэйдэйкином. В ходе разговора продолжено обсуждение с британской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной "грязной бомбы”», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Минобороны России заявили, что Украина собирается с помощью «грязной бомбы» выставить российскую сторону «как ядерного террориста».

Армия,Валерий Герасимов,Верховный суд,Минобороны России,Генштаб,
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