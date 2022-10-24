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24 минуты назад

Зеленский посовещался с генералами

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудили вопросы по энергетической ситуации в стране. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

Зеленский посовещался с генералами
Фото: ReutersReuters

«Провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений об актуальной ситуации на передовой и рассмотрели вероятные действия врага на ближайший период. (...) Кроме этого, остановились на процессе восстановления объектов энергетики, которые были повреждены», — заявил он.

Зеленский уточнил, что были рассмотрены другие способы временного обеспечения электроэнергией и связью потребителей во время проведения восстановительных работ. Также президент Украины снова призвал население рационально использовать электроприборы.

19 октября Зеленский обсудил на стратегическом совещании вопросы энергообеспечения, в ходе которого обговаривались меры, направленные на ликвидацию последствий при выведении из строя энергосистемы страны. Как он утверждает, украинские власти готовятся к различным вариантам развития событий.

Армия,В мире,Владимир Зеленский,
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