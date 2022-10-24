Зеленский посовещался с генералами

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудили вопросы по энергетической ситуации в стране. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

Фото: Reuters Reuters

«Провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений об актуальной ситуации на передовой и рассмотрели вероятные действия врага на ближайший период. (...) Кроме этого, остановились на процессе восстановления объектов энергетики, которые были повреждены», — заявил он.

Зеленский уточнил, что были рассмотрены другие способы временного обеспечения электроэнергией и связью потребителей во время проведения восстановительных работ. Также президент Украины снова призвал население рационально использовать электроприборы.