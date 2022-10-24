Медведев отчитался о контрольной проверке выпуска российских танков

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев отчитался о контрольной проверке выпуска танков в корпорации «Уралвагонзавод». Это было сделано по указанию Верховного главнокомандующего, написал политик в своем Telegram-канале.

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В ходе поездки на завод обсуждались поставки техники в Вооруженные силы (ВС) России для ее дальнейшего использования в зоне спецоперации, сообщил Медведев, отметив, что перед производителем поставили задачу неукоснительно исполнять гособоронзаказ по всем его параметрам.

«Обращено внимание на ответственность всех соисполнителей госзаказа, вплоть до уголовной. Приняты поручения в адрес министерств и ведомств, отвечающих за госзаказ. Контроль за исполнением будет продолжен», — написал политик.