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20 минут назад

Медведев отчитался о контрольной проверке выпуска российских танков

Lenta.ru

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев отчитался о контрольной проверке выпуска танков в корпорации «Уралвагонзавод». Это было сделано по указанию Верховного главнокомандующего, написал политик в своем Telegram-канале.

Медведев отчитался о контрольной проверке выпуска российских танков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе поездки на завод обсуждались поставки техники в Вооруженные силы (ВС) России для ее дальнейшего использования в зоне спецоперации, сообщил Медведев, отметив, что перед производителем поставили задачу неукоснительно исполнять гособоронзаказ по всем его параметрам.

«Обращено внимание на ответственность всех соисполнителей госзаказа, вплоть до уголовной. Приняты поручения в адрес министерств и ведомств, отвечающих за госзаказ. Контроль за исполнением будет продолжен», — написал политик.

Ранее в Кремле анонсировали заседание Совбеза с участием президента Владимира Путина, на котором будет обсуждаться обеспечение потребностей Вооруженных сил России — оно состоится во вторник, 25 октября. С докладами выступят члены координационного совета — премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

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