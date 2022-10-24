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34 минуты назад

Росгвардейцы нашли замаскированные схроны ВСУ с гранатами и взрывчаткой

Lenta.ru

Запорожской области бойцы спецпоразделения Росгвардии в ходе разведывательно-поисковых мероприятий обнаружили схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба ведомства.

В Запорожской области нашли схроны ВСУ с гранатами и взрывчаткой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Схрон был обнаружен во время осмотра территорий, прилегающих к населенным пунктам. Он располагался в нежилых помещениях. Всего было найдено два схрона, в которых было обнаружено 400 патронов разного калибра, разнообразные гранаты, взрывпакет, тротиловые шашки и разнообразные поражающие элементы.

Все найденные находки, по данным ведомства, были уничтожены с соблюдением необходимых мер.

21 октября сообщалось, что в ЛНР при участии Росгвардии ликвидировали 35 украинских военных и бронетанковую технику.

Армия,Росгвардия,
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