В Запорожской области нашли схроны ВСУ с гранатами и взрывчаткой

Схрон был обнаружен во время осмотра территорий, прилегающих к населенным пунктам. Он располагался в нежилых помещениях. Всего было найдено два схрона, в которых было обнаружено 400 патронов разного калибра, разнообразные гранаты, взрывпакет, тротиловые шашки и разнообразные поражающие элементы.