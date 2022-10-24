Германия передаст Украине еще три системы ПВО IRIS-T

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия намерена поставить Украине еще три системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС.

Шольц уточнил, что планируется поставить комплексы IRIS-T. Одну такую систему Киеву уже доставили в начале октября.

«Мы твердо стоим на стороне украинцев в этой борьбе, которая также является борьбой за безопасность и мир в Европе. Мы поддерживаем Украину с политической, финансовой, экономической, гуманитарной точек зрения, а также оружием», — сказал немецкий канцлер.

Он также подчеркнул, что Германия продолжит помогать Киеву столько, сколько потребуется. При этом Шольц не уточнил, когда именно Берлин передаст Украине системы ПВО, подчеркнув, что поставки будут в «ближайшее время».