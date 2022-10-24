Российские силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения из-за «готовящейся провокации с «грязной бомбой». Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает РБК.

По его словам, Минобороны РФ располагает информацией о планировании Киевом провокации, «связанной с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса». Целью таких действий украинской стороны Кириллов назвал обвинение России в применении оружия массового уничтожения и запуск «антироссийской кампании, нацеленной на подрыв доверия к Москве» в мире. По информации Минобороны РФ, две украинские организации имеют «поручения по созданию «грязной бомбы», работы в этой сфере «находятся на завершающей стадии», утверждает генерал.

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Министр обороны России Сергей Шойгу созвонился со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню и обсудил с ним ситуацию на Украине. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны, передает РИА Новости.

В ходе беседы Шойгу довел до Лекорню возможность провокации со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

«Обсуждена ситуация на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации», — говорится в сообщении министерства.

Ранее о планах Украины применить «грязную бомбу» сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на собственные источники за рубежом. По его данным, Киев готовит провокацию, чтобы обвинить Москву в применении оружия массового уничтожения на территории Украины, надеясь запустить мощную антироссийскую кампанию и подорвать доверие к стране.

Агентство также утверждает, что Офис президента Украины контактирует с Великобританией, чтобы получить отдельные компоненты ядерного оружия.

Недоверие некоторых стран к информации Москвы о "грязной бомбе" Украины не значит, что такой угрозы нет, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Их недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой "грязной бомбы". Угроза налицо", - подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что "эта информация была доведена до сведения собеседников министра обороны [РФ Сергея Шойгу]".

"Дальше уже их дело - верить или не верить", - добавил Песков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что информация о подготовке Украиной «грязной бомбы» была перепроверена.

«У нас есть конкретная информация относительно тех учреждений на Украине, тех научных институтов, которые обладают технологиями, позволяющими соорудить вот эту самую грязную бомбу. У нас есть информация, которую мы перепроверяли по соответствующим каналам о том, что это не пустое подозрение, что здесь есть серьезные основания полагать, что подобные вещи могут планироваться», - заявил Лавров на пресс-конференции по с генсеком Организации исламского сотрудничества Хисейном Брахимом Тахой.

Лавров добавил, что с некоторыми из своих собеседников в недавних телефонных переговорах министр обороны России Сергей Шойгу договорился о том, чтобы провести дополнительные консультации на эту тему на профессиональном уровне.

Украина намерена выставить Россию ядерным террористом, а также запугать местное население и увеличить поток беженцев в Европу в результате проведения провокации с применением "грязной бомбы". Об этом сообщил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"В результате проведения провокации с применением "грязной бомбы" Украина рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Российскую Федерацию как ядерного террориста", - подчеркнул Кириллов.

В минобороны России заявили, что Киев хочет замаскировать взрыв «грязной» атомной бомбы под нештатный подрыв российского ядерного снаряда. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Кириллова, взрыв «грязной» бомбы можно замаскировать под подрыв российского ядерного боеприпаса малой мощности с высокообогащенным ураном в качестве заряда.

«Наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано впоследствии датчиками международной системы мониторинга, установленными в Европе, с последующим обвинением Российской Федерации в применении тактического ядерного оружия», — пояснил Кириллов.

Генерал-лейтенант также рассказал. что «грязная» бомба — это контейнер с радиоактивными изотопами и взрывчатым веществом. В результате взрыва контейнер разрушается, а радиоактивное вещество распыляется взрывной волной.

Киев не собирается приобретать ядерную «грязную бомбу». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Ранее источники российских СМИ сообщили, что Киев готовит на территории своей страны провокацию с «грязной бомбой» или маломощным ядерным боеприпасом.

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«Украина является приверженным обязательствам членом ДНЯО: у нас нет никаких „грязных бомб“ и мы не планируем покупать их», — заявил Кулеба.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал появившиеся сообщения о возможной провокации Киева с применением «грязной бомбы». Он в очередной раз заявил, что «мир должен максимально жестко отреагировать» на любые шаги к росту напряженности.

Zuma\TACC

«На начинающейся неделе это будет задачей номер один для нашей дипломатии — объяснять, что происходит. И я уверен: мир будет с нами. Мир поймет», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram.

Политик призвал мировое сообщество «максимально жестко отреагировать» на якобы исходящие от РФ угрозы и «очередное поднятие ставок», упомянув в обращении о «грязной ядерной бомбе» как о «так называемой».

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в воскресенье отметил, что Вашингтон не считает обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом так называемой грязной бомбы. Данная позиция изложена в письменном заявлении руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства США Неда Прайса.

По его словам, Блинкен выразил "неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины". Как уточнил Прайс, "Блинкен заявил <...> Кулебе, что США отвергают очевидно ложные заявления министра обороны России Сергея Шойгу о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей территории". По версии госсекретаря США, "мир распознает любые попытки России использовать эти утверждения в качестве предлога для эскалации".

"Они также обсудили приверженность США и международного сообщества дальнейшему оказанию Украине беспрецедентной помощи в сфере безопасности, экономики и гуманитарной поддержки столько, сколько потребуется по мере того, как мы призываем Россию к ответу", - отмечается в заявлении.

Блинкен и Кулеба также говорили об "усилиях для реагирования на <...> трудности", якобы связанные с проведением РФ специальной военной операции на Украине.

Внешнеполитические ведомства Великобритании, США и Франции не считают обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом так называемой грязной бомбы. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, распространенном в воскресенье Госдепартаментом.

Главы дипведомств трех государств выразили "неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины". Они также заверили, что намерены "поддерживать усилия Украины по защите своей территории столько, сколько потребуется".

"Ранее сегодня министры обороны трех наших стран говорили с министром обороны России Сергеем Шойгу по его запросу. Наши страны ясно дали понять, что они отвергают очевидно ложные утверждения о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей территории", - говорится в документе.

"Мы также отвергаем любые предлоги для эскалации со стороны России", - отмечается в заявлении.

Руководители дипведомств Великобритании, США и Франции также "обсудили приверженность дальнейшему предоставлению военной и экономической помощи Украине и украинцам, а также гуманитарного содействия".

Подрыв «грязной бомбы» приведет к радиационному заражению десятков тысяч людей и к «выключению» территорий из жизнедеятельности на срок до 50 лет. Об этом заявил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

«Жизни людей, которые будут погублены в результате применения „грязной ядерной бомбы“, это лишь малая часть, что может случиться потом. После у нелюдей, которые заказывают подобного рода эксперименты, развяжутся руки и они влезут в конфликт по полной программе», — сказал Ренат Карчаа в эфире «Россия24».

Также советник отметил, что шанс возникновения Третьей мировой возрастет и превратится в реальную угрозу. Подрыв «грязной бомбы» приведет к массовому радиационному заражению и подвергнет опасности около десятков тысяч людей, а также «выключению» из жизнедеятельности территорий на срок 50-и лет

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу связался с министром обороны США Ллойдом по вопросам ситуации, происходящей на Украине, а именно по поводу возможной провокации Киева с применением «грязной бомбы». Провокация, как сообщает RT, нацелена на последующее обвинение России в применении оружия массового уничтожения.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с генеральным директором Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси пригласил организацию прислать экспертов на атомные объекты страны. Об этом он написал в своем Twitter.

«В разговоре с гендиректором Рафаэлем Гросси я официально пригласил МАГАТЭ немедленно прислать экспертов на мирные объекты на Украине <…>. Он согласился», — заявил Кулеба.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что его коллеги из Великобритании и Турции проинформировали его о беседе с министром обороны России Сергеем Шойгу. Он также пригласил в страну мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ из-за распространения информации о том, что Киев готовит на украинской территории провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы».

Резников добавил, что правительство Украины требует соблюдения 4-го пункта Будапештского меморандума, согласно которому Совет безопасности ООН обязан оказать стране помощь, если она стала объектом угрозы применения ядерного оружия.

Возможное применение «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса, начиненного радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой — может обернуться для человечества катастрофой. Опасности применения такого типа оружия в беседе с Ura.ru назвал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

По словам военного эксперта, использование такой бомбы на Украине может привести еще к одной катастрофе, подобно аварии на Чернобыльской АЭС или «Фукусиме-1».

«Очень серьезное радиоактивное заражение, которое устраняется крайне сложно. Это даже хуже классической ядерной бомбы. С трагедии в Чернобыле уже больше 35 лет прошло, а там до сих пор небезопасно», — описал Сивков ситуацию после удара.