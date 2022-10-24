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33 минуты назад

В Минобороны РФ назвали последствия применения Киевом «грязной бомбы»

Елена Прошина

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал о возможных последствиях проведения Киевом провокации с применением «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

В Минобороны РФ назвали последствия применения Киевом «грязной бомбы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил генерал-лейтенант, подрыв подобного взрывного устройства приведет к радиоактивному заражению местности на площади до нескольких тысяч квадратных метров.

«В результате проведения провокации с применением "грязной бомбы" Украина рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Россию как ядерного террориста», - сказал он.

Уточняется, что Минобороны РФ организовало работу по противодействию возможным провокациям со стороны Украины: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения.

Ведомство также напомнило, что подобные технологии информационной войны уже использовались Западом в Сирии. Тогда организация «Белые каски» снимали там пропагандистские ролики о применении химического оружия правительственными войсками.

Армия,Игорь Кириллов,Верховный суд,Минобороны России,
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