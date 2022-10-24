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50 минут назад

Минобороны заявило о намерении Зеленского получить ядерное оружие

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский связался с Великобританией по вопросу получения технологии ядерного оружия. О такой информации в понедельник, 24 октября, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишет ТАСС.

«Располагаем сведениями о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия», — сказал представитель МиноМинобороны России.

23 октября стало известно, что в Киеве готовят провокацию с подрывом «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса, начиненного радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой. Отмечается, что провокация готовится с целью обвинения России в применении оружия массового уничтожения на Украине.

Министр обороны России Сергей Шойгу в связи с данной информацией оповестил об угрозе глав оборонных ведомств четырех стран —министра обороны Великобритании Бена Уолесса, Турции Хулуси Акара, Франции Себастьяна Лекорню и США Ллойда Остина.

Зеленский ответил на обвинение в подготовке ВСУ провокации с «грязной бомбой»

В свою очередь Госдепартамент США заявил, что Америка, Великобритания и Франция отказались верить в возможность применения Киевом «грязной бомбы».

Армия,Видео,Ллойд Остин,Игорь Кириллов,Владимир Зеленский,Хулуси Акар,Сергей Шойгу,Минобороны России,Госдеп США,
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