Мобилизованный россиянин умер в войсковой части Омска

Мобилизованный россиянин Михаил Кулинченко умер в возрасте 48 лет в войсковой части в Омске. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Республики Хакасия.

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По предварительным данным властей, смерть военнослужащего наступила в результате болезни, однако точная причина еще уточняется. Известно, что Кулинченко был призван Абаканским военным комиссариатом в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным.

Погибший житель Хакасии проходил военную подготовку в звании старшего лейтенанта с учетом опыта специальной военной операции. Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования близким военного и пообещал оказать им всю необходимую поддержку.