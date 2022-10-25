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24 минуты назад

Кадыров осудил кавказцев за отсутствие очередей в военкоматах

Москва24иещё 1

Кавказцы должны массово принимать участие в спецоперации на Украине, их должно быть больше в военкоматах, полках и батальонах. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Кадыров обратился к кавказцам
Фото: Москва 24/Александр Авилов Москва 24/Александр Авилов

По его словам, если они боготворят свою веру и хотят ее защитить, то должны выстраиваться в очередь. Кадыров добавил, что кавказцы должны сделать выбор: сбрить бороду или проявить "подлинную набожность не на словах, а на деле".

"Что вы ответите, когда сын спросит, отчего ты сидишь дома, когда другие отстаивают религию, семейные ценности и за них погибают", – отметил глава Чечни.

Ранее Кадыров назвал решение о введении частичной мобилизации в России верным и долгожданным. Тогда он отметил, что мобилизацию поддерживает и народ Чечни. Кадыров добавил, что у них есть все необходимое для выполнения указа президента РФ – экипировка, оружие, дух, патриотизм, любовь к Родине и преданность президенту.

Кадыров выразил недовольство ответом РФ на обстрелы со стороны Украины

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Армия,Украина,СВО,Сергей Шойгу,Рамзан Кадыров,
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