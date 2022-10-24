Российские войска отбили атаки украинской армии на ряде направлений, в том числе Купянском и Южно-Донецком. Об этом сообщило сегодня Минобороны России.
По данным российского военного ведомства, на Купянском направлении ВСУ атаковали российские позиции «силами до трех мотопехотных рот» в районе населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое.
«Все атаки отражены. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции», - отмечается в сообщении.
На Красно-Лиманском направлении подразделения ВСУ пытались «вклиниться в оборону российских войск в направлении населенного пункта Червонопоповка», но потерпели неудачу. Также была отражена атака на Южно-Донецком направлении.
«На Николаево-Криворожском направлении противник безуспешно атаковал силами батальонной тактической группы позиции российских войск в районах населенных пунктов Брускинское, Пятихатки и Трифоновка Херсонской области», - отметили в пресс-службе Минобороны России.
В результате ВСУ понесли потери, в том числе были уничтожены танки, боевые бронированные машины и пикапы.
С 24 февраля на Украине проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести демилитаризацию и денацификацию Украины.