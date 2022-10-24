Российские войска отбили атаки украинской армии на ряде направлений, в том числе Купянском и Южно-Донецком. Об этом сообщило сегодня Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, на Купянском направлении ВСУ атаковали российские позиции «силами до трех мотопехотных рот» в районе населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое.

«Все атаки отражены. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции», - отмечается в сообщении.

На Красно-Лиманском направлении подразделения ВСУ пытались «вклиниться в оборону российских войск в направлении населенного пункта Червонопоповка», но потерпели неудачу. Также была отражена атака на Южно-Донецком направлении.

«На Николаево-Криворожском направлении противник безуспешно атаковал силами батальонной тактической группы позиции российских войск в районах населенных пунктов Брускинское, Пятихатки и Трифоновка Херсонской области», - отметили в пресс-службе Минобороны России.

В результате ВСУ понесли потери, в том числе были уничтожены танки, боевые бронированные машины и пикапы.