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37 минут назад

Шойгу созвонился с министром обороны Индии

Lenta.ruиещё 9

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с индийским коллегой Раджнатхом Сингхом. Об этом в среду, 26 октября, сообщила пресс-служба Министерства обороны в Telegram-канале.

Шойгу созвонился с министром обороны Индии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Беседа прошла в формате телефонного разговора. Представители оборонных ведомств двух стран обсудили ситуацию на Украине.

«Генерал армии Сергей Шойгу довел до индийского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы"», — уточнили в российском военном ведомстве.

23 октября глава Минобороны России провел за день переговоры с представителями четырех разных стран.

Армия,Сергей Шойгу,Минобороны России,
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