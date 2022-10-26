Шойгу созвонился с министром обороны Индии

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с индийским коллегой Раджнатхом Сингхом. Об этом в среду, 26 октября, сообщила пресс-служба Министерства обороны в Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Беседа прошла в формате телефонного разговора. Представители оборонных ведомств двух стран обсудили ситуацию на Украине.

«Генерал армии Сергей Шойгу довел до индийского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы"», — уточнили в российском военном ведомстве.