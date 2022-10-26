Токаев модернизирует армию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал в ближайшие годы провести всестороннюю модернизацию армии и силового блока. Об этом он сказал в ходе представления своей предвыборной программы, передает «Интерфакс».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он отметил важность обеспечения незыблемости государственного суверенитета и целостности страны в условиях беспрецедентных внешних вызовов.

«Это наш долг и священная обязанность перед прошлыми и будущими поколениями. Для этого мы уделим особое внимание всесторонней модернизации армии и всего силового блока», — сказал он.

По словам Токаева, военные будут обеспечены современным вооружением и техникой.

Он пообещал повысить престиж воинской службы и статус военнослужащих, а также укрепить имидж армии.