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43 минуты назад

В МО РФ сообщили об уничтожении более 6 тыс. танков и других боевых машин ВСУ с начала СВО

ТАСС

Более 6 тыс. танков и других боевых бронированных машин Вооруженных сил Украины уничтожено с начало проведения спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В МО РФ назвали общее число уничтоженных танков ВСУ с начала СВО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 325 самолетов, 162 вертолета, 2 326 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6 020 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3 521 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 6 741 единица специальной военной автомобильной техники", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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