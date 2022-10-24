В МО РФ назвали общее число уничтоженных танков ВСУ с начала СВО

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 325 самолетов, 162 вертолета, 2 326 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6 020 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3 521 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 6 741 единица специальной военной автомобильной техники", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.