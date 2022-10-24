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26 минут назад

ВСУ перебросили в Запорожскую область новые части из-под Житомира и Винницы

Lenta.ruиещё 1

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули на линию фронта в Запорожской области новые части из-под Винницы и Житомира. Об этом заявил член главного совета администрации региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет ТАСС.

ВСУ стянули на линию фронта в Запорожской области новые части
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Речь идет о переброске аэромобильных бригад. Как подчеркивает чиновник, на украинские позиции с каждым днем пребывает все больше военнослужащих.

«Идет очень активная переброска техники и усиление позиций противника, что говорит о подготовке к наступлению. (...) Перебрасывается техника в виде танков, боевых машин пехоты», — заверил Рогов.

Ранее он сообщал, что ВСУ совершили новый обстрел по городу Энергодар в Запорожской области. Согласно данным, зафиксировано три удара по гостинице и один по въезду в город. Информации о пострадавших нет, а объем ущерба сейчас уточняется.

Еще один мобилизованный россиянин погиб в зоне СВО

В администрации заявили, что обстрел велся с противоположной стороны Днепра. По предварительным данным, для обстрела использовались 155-миллиметровые американские гаубицы М777.

Армия,Владимир Рогов,
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