В Запорожье высказались о мобилизации

В Запорожской области в связи с введением военного положения не будет объявляться мобилизация. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-службе администрации региона.
«Мобилизация в регионе объявлена не будет», - говорится в сообщении.
Также в администрации Запорожья уточнили, что не планируется введение ограничений на передвижение граждан в связи с военным положением, оно не окажет влияния и на соцвыплаты.
«В Запорожской области нет причин для эвакуации населения, обстановка стабильная. Причин для перехода на удаленный режим обучения в регионе также нет», - отмечается в заявлении.
19 октября президент РФ Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также поручил создать в этих регионах территориальную оборону.
Военный эксперт Виктор Баранец заявил MSK1.RU, что некоторые мобилизованные россияне могут следить за выполнением комендантского часа, другие - «вылавливать диверсантов и шпионов».