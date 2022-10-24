В Запорожье высказались о мобилизации

В Запорожской области в связи с введением военного положения не будет объявляться мобилизация. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-службе администрации региона.

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«Мобилизация в регионе объявлена не будет», - говорится в сообщении.

Также в администрации Запорожья уточнили, что не планируется введение ограничений на передвижение граждан в связи с военным положением, оно не окажет влияния и на соцвыплаты.

«В Запорожской области нет причин для эвакуации населения, обстановка стабильная. Причин для перехода на удаленный режим обучения в регионе также нет», - отмечается в заявлении.

19 октября президент РФ Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также поручил создать в этих регионах территориальную оборону.