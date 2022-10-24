В Румынию прибыли два конвоя с французской бронетехникой

"Конвои с французской боевой техникой прибыли в Румынию через пограничный пункт "Нэдлак" в уезде Арад 23 октября незадолго до полуночи", - отмечается в сообщении военного ведомства, которое размещено в понедельник в Facebook (запрещен в России ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Первый конвой состоял из легких пехотных бронемашин, а второй - из тяжелых пехотных бронемашин, - указывает Минобороны. - Они были встречены французским полковником Александром де Фелигондом от боевой группы НАТО вместе с полковником Тибериу Кожокару от многонационального командования дивизии Юг - Восток".

Отмечается, что доставленные средства дополнят бронетехнику боевой группы НАТО, дислоцированной в Чинку (уезд Брашов). "Операция по перемещению техники с базы Мурмелон-ле-Гранд во Франции к Чинку в Румынии колесным транспортом на расстояние более 2 тыс. км началась 18 октября и носит название "Дракон" (Balaur), вдохновленное мифическим персонажем из румынских легенд", - пишет военное ведомство.

Дислоцированный в Румынии французский батальон формирует боевую группу на территории страны, интегрируя в нее на ротационной основе военных Бельгии и Нидерландов, уточняет Минобороны.

Также Радио Румынии сообщило, что Испания направит в Румынию самолеты F-18 и Eurofighter, которые прибудут на румынскую базу ВВС в Фетешть 1 декабря и будут находиться там до 31 марта. Испания уже установила мощный радар в Скиту (уезд Констанца), который работает с 18 октября и обслуживается 38 военными.