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37 минут назад

Стало известно о попытке украинских войск контратаковать под Артемовском

Lenta.ru

Части Вооруженных сил Украины (ВСУ), обороняющие Артемовск (Бахмут) в Донецкой народной республике, попытались контратаковать наступающие на город российские войска. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале проекта WarGonzo, который возглавляет военкор Семен Пегов.

ВСУ предприняли попытку контратаковать под Артемовском
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным журналистов, в настоящее время российские силы проводят штурмовые действия на окраинах населенного пункта, а также в пригородах Соледара, который расположен северо-восточнее Артемовска. Украинский гарнизон по-прежнему держит оборону на этом участке фронта и, как стало известно, даже предпринимает попытки наступать самостоятельно.

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«Без успехов. Его поджимают и с юго-востока со стороны Иванграда. Но пути снабжения ВСУ не перерезаны. И вариантов это сделать пока никаких», — говорится в сообщении.

В середине октября командование Народной милиции сообщало, что Украина перебросила на оборону Артемовска свежие части, состоящие из иностранных наемников и украинских националистов. Утверждается, что им поставили задачу не допустить бегства кадровых частей ВСУ.

Армия,Семен Пегов,
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