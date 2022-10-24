ВСУ предприняли попытку контратаковать под Артемовском

Части Вооруженных сил Украины (ВСУ), обороняющие Артемовск (Бахмут) в Донецкой народной республике, попытались контратаковать наступающие на город российские войска. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале проекта WarGonzo, который возглавляет военкор Семен Пегов.

По данным журналистов, в настоящее время российские силы проводят штурмовые действия на окраинах населенного пункта, а также в пригородах Соледара, который расположен северо-восточнее Артемовска. Украинский гарнизон по-прежнему держит оборону на этом участке фронта и, как стало известно, даже предпринимает попытки наступать самостоятельно.

«Без успехов. Его поджимают и с юго-востока со стороны Иванграда. Но пути снабжения ВСУ не перерезаны. И вариантов это сделать пока никаких», — говорится в сообщении.