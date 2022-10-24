NYT: Израиль предоставил Киеву данные для борьбы с иранскими дронами

Израиль предоставил Украине разведданные для борьбы с иранскими беспилотниками. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник в Киеве.

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О каких именно разведданных идет речь, не уточняется. Постпред РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее назвал дезинформацией сообщения о поставках иранских дронов российской армии, в Иране это также отрицали.

NYT отмечает, что Израиль отказал Украине в поставках систем ПВО, но пообещал отправить Киеву систему раннего предупреждения об обстрелах. Кроме того, советник министра обороны Украины Юрий Сак, выступая не под запись, заявил, что Израиль предоставил разведданные, «полезные для нацеливания» на иранские дроны.

Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский ранее заявлял, что Израиль активно помогает Киеву, «но не переходя красные линии», связанные со сложной ситуацией на Ближнем Востоке. Бродский отметил, что Россия сейчас играет важную роль в этом регионе и часть жизненно важных интересов Израиля зависит от диалога с РФ.