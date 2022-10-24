В Херсонской области заявили о захвате украинских диверсантов

В Херсонской области на линии фронта захвачена в плен украинская группа диверсантов. Об этом пишет ТАСС.
По словам заместителя губернатора региона Кирилла Стремоусова, украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) была задержана в ночь на понедельник на бериславском участке вблизи линии соприкосновения в Херсонской области.
«На утро 24 октября: в Херсонской области на бериславском участке была захвачена в плен сегодня ночью целая группа ДРГ», - сказал он.
Он также добавил, что ВСУ пытались прорвать линию обороны на Андреевском направлении в районе реки Ингулец в Херсонской области. Он подчеркнул, что попытка была отбита.
Ранее сообщалось, что Луганской Народной Республике нейтрализованная группа украинских диверсантов, которая готовила теракты на объектах инфраструктуры. В частности, был обнаружен их замаскированный схрон с заминированными подходами. В результате обследования схрона были изъяты карты местности, медицинские препараты, специальная экипировка, боеприпасы, взрывчатые вещества, гранатометы и ПТУР (противотанковая управляемая ракета – ред.) иностранного производства, которые планировались к использованию для подготовки и проведения диверсионно-террористических актов на объектах гражданской инфраструктуры одного из районных центров ЛНР.