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29 минут назад

В Херсонской области заявили о захвате украинских диверсантов

Елена Прошина

В Херсонской области на линии фронта захвачена в плен украинская группа диверсантов. Об этом пишет ТАСС.

В Херсонской области заявили о захвате украинских диверсантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам заместителя губернатора региона Кирилла Стремоусова, украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) была задержана в ночь на понедельник на бериславском участке вблизи линии соприкосновения в Херсонской области.

«На утро 24 октября: в Херсонской области на бериславском участке была захвачена в плен сегодня ночью целая группа ДРГ», - сказал он.

Он также добавил, что ВСУ пытались прорвать линию обороны на Андреевском направлении в районе реки Ингулец в Херсонской области. Он подчеркнул, что попытка была отбита.

Ранее сообщалось, что Луганской Народной Республике нейтрализованная группа украинских диверсантов, которая готовила теракты на объектах инфраструктуры. В частности, был обнаружен их замаскированный схрон с заминированными подходами. В результате обследования схрона были изъяты карты местности, медицинские препараты, специальная экипировка, боеприпасы, взрывчатые вещества, гранатометы и ПТУР (противотанковая управляемая ракета – ред.) иностранного производства, которые планировались к использованию для подготовки и проведения диверсионно-террористических актов на объектах гражданской инфраструктуры одного из районных центров ЛНР.

Армия,Кирилл Стремоусов,
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