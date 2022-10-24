Пресс-служба администрации Херсонской области заявила, что в Херсоне началось формирование территориальной обороны, в которую могут войти все оставшиеся в городе мужчины.

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«Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города», — цитирует заявление РИА Новости.

Вместе с этим подчёркивается, что правоохранительные органы продолжают обеспечивать безопасность в городе и население Херсона всё также может выехать на левый берег Днепра в любой момент.