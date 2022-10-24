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21 минуту назад

В Херсоне заявили о формировании территориальной обороны

RT на русском

Пресс-служба администрации Херсонской области заявила, что в Херсоне началось формирование территориальной обороны, в которую могут войти все оставшиеся в городе мужчины.

В Херсоне началось формирование территориальной обороны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города», — цитирует заявление РИА Новости.

Вместе с этим подчёркивается, что правоохранительные органы продолжают обеспечивать безопасность в городе и население Херсона всё также может выехать на левый берег Днепра в любой момент.

В Минобороны заявили о срыве наступления Украины под Херсоном

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября вводится военное положение. Вместе с эти в четырёх российских регионах также вводится территориальная оборона и создаются межведомственные координирующие органы (штабы теробороны).

Армия,СВО,Владимир Путин,
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