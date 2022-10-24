Ростех заместил комплектующие в 130 видах вооружения с 2014 года

Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что с момента введения санкций против России в 2014 году удалось заместить комплектующие в 130 видах вооружения. Об этом он рассказал в интервью газете "Ведомости", опубликованном в понедельник.
"Если говорить о военной продукции, то заместили комплектующие более чем в 130 видах вооружения. То есть делали упор на те технологии, которые критически важны для России", - заявил Чемезов.
Он отметил, что в РФ впервые начали производить силовые агрегаты для Военно-морского флота (ВМФ), раньше поставки этого оборудования и двигателей большинства вертолетов обеспечивала Украина.
"Сегодня силовые установки семейства ВК-2500 и ТВ7-117В делают на предприятии "ОДК-Климов" в Санкт-Петербурге - и для "Ми", и для "Ка". Мы разрабатываем и более мощные двигатели, в том числе для тяжелого вертолета Ми-26", - добавил Чемезов.