Ростех заместил комплектующие в 130 видах вооружения с 2014 года

"Сегодня силовые установки семейства ВК-2500 и ТВ7-117В делают на предприятии "ОДК-Климов" в Санкт-Петербурге - и для "Ми", и для "Ка". Мы разрабатываем и более мощные двигатели, в том числе для тяжелого вертолета Ми-26", - добавил Чемезов.