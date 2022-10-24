В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
5 минут назад

Ростех заместил комплектующие в 130 видах вооружения с 2014 года

ТАСС

Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что с момента введения санкций против России в 2014 году удалось заместить комплектующие в 130 видах вооружения. Об этом он рассказал в интервью газете "Ведомости", опубликованном в понедельник.

Ростех заместил комплектующие в 130 видах вооружения с 2014 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Если говорить о военной продукции, то заместили комплектующие более чем в 130 видах вооружения. То есть делали упор на те технологии, которые критически важны для России", - заявил Чемезов.

Он отметил, что в РФ впервые начали производить силовые агрегаты для Военно-морского флота (ВМФ), раньше поставки этого оборудования и двигателей большинства вертолетов обеспечивала Украина.

"Сегодня силовые установки семейства ВК-2500 и ТВ7-117В делают на предприятии "ОДК-Климов" в Санкт-Петербурге - и для "Ми", и для "Ка". Мы разрабатываем и более мощные двигатели, в том числе для тяжелого вертолета Ми-26", - добавил Чемезов.

Армия,Сергей Чемезов,Климов,Ростех,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители