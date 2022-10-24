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7 минут назад

Yonhap: Южная Корея начала крупномасштабные военно-морские учения в Желтом море

Газета.Ru

Военно-морские силы Южной Кореи начали крупномасштабные учения в Желтом море, в которых также задействованы военнослужащие США. Об этом сообщает агентство Yonhap, передает РИА Новости.

Южная Корея начала крупные военно-морские учения в Желтом море
Фото: Kim Hong-Ji/ReutersKim Hong-Ji/Reuters

Уточняется, что они продлятся четыре дня в рамках более крупных ежегодных учений армии Южной Кореи "Хогук", которые идут с 18 по 28 октября. Тренировка направлена на повышение комбинированных оперативных возможностей армии на море для реагирования на провокации Северной Кореи вблизи межкорейской разграничительной линии. Отмечается, что в учениях принимают участие больше 20 военных кораблей, в том числе эсминцы и фрегаты Aegis, а также вертолеты, истребители F-15K и F-16, штурмовики A-10.

Ранее Южная Корея произвела предупредительные выстрелы после того, как северокорейское судно пересекло морскую линию разграничения. По информации Республики Корея, в понедельник, 24 октября, судно под флагом КНДР пересекло морскую границу между государств. Также отмечалось, что Северная Корея в ответ открыла огонь из реактивных систем залпового огня. До этого военные Южной Кореи заявляли, что КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Японского моря из района под Пхеньяном в ночь на 14 октября. 8 октября сообщалось, что Северная Корея произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря.

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