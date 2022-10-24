Южная Корея начала крупные военно-морские учения в Желтом море

Военно-морские силы Южной Кореи начали крупномасштабные учения в Желтом море, в которых также задействованы военнослужащие США. Об этом сообщает агентство Yonhap, передает РИА Новости.

Фото: Kim Hong-Ji/Reuters Kim Hong-Ji/Reuters

Уточняется, что они продлятся четыре дня в рамках более крупных ежегодных учений армии Южной Кореи "Хогук", которые идут с 18 по 28 октября. Тренировка направлена на повышение комбинированных оперативных возможностей армии на море для реагирования на провокации Северной Кореи вблизи межкорейской разграничительной линии. Отмечается, что в учениях принимают участие больше 20 военных кораблей, в том числе эсминцы и фрегаты Aegis, а также вертолеты, истребители F-15K и F-16, штурмовики A-10.