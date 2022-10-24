В ЛНР сообщили о четырех обстрелах ВСУ за сутки

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки четыре раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), выпустив девять ракет из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате были ранены два мирных жителя, сообщили в понедельник в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.