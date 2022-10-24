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3 минуты назад

В ЛНР сообщили о четырех обстрелах ВСУ за сутки

ТАСС

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки четыре раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), выпустив девять ракет из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате были ранены два мирных жителя, сообщили в понедельник в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В ЛНР сообщили о четырех обстрелах ВСУ за сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела по населенным пунктам Сватово, Золотое, Новоайдар и Покровское с применением американской РСЗО M142 HIMARS (девять ракет)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

В результате обстрела в Сватове ранения получили два мирных жителя. Огнем украинской армии разрушен жилой дом, еще два повреждены. В Новоайдаре повреждены три жилых дома и разрушено здание местного отделения налоговой инспекции.

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