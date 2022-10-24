Военные РФ готовят линию обороны в ЛНР

Инженеры российской группировки войск "Отважные" укрепляют линию обороны Сватово - Кременная в Луганской народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Виктор Антонюк/РИА «Новости» Виктор Антонюк/РИА «Новости»

По словам корреспондента агентства, бойцы устанавливают танковые заграждения, чтобы бронетехника противника не смогла преодолеть оборонительный рубеж. По словам одного из инженеров, они подготавливают невзрывные заграждения на предполагаемом участке дороги относительно противника. Также специалисты устанавливают бетонные пирамиды, заезжая на которые танки встают и не могут проехать дальше.

Ранее в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине заявили, что Киев готовит в Харьковской области провокацию с гибелью собственных граждан, чтобы обвинить в этом российских военных. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.