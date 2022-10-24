В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
33 минуты назад

РИА Новости: российские военные готовят линию обороны на участке Сватово - Кременная

Газета.Ru

Инженеры российской группировки войск "Отважные" укрепляют линию обороны Сватово - Кременная в Луганской народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.

Военные РФ готовят линию обороны в ЛНР
Фото: Виктор Антонюк/РИА «Новости»Виктор Антонюк/РИА «Новости»

По словам корреспондента агентства, бойцы устанавливают танковые заграждения, чтобы бронетехника противника не смогла преодолеть оборонительный рубеж. По словам одного из инженеров, они подготавливают невзрывные заграждения на предполагаемом участке дороги относительно противника. Также специалисты устанавливают бетонные пирамиды, заезжая на которые танки встают и не могут проехать дальше.

Ранее в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине заявили, что Киев готовит в Харьковской области провокацию с гибелью собственных граждан, чтобы обвинить в этом российских военных. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

Армия,СВО,Владимир Путин,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители