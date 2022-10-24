Эксперт: боевые дельфины могут охранять Севастопольскую бухту

Для охраны Севастопольской бухты могут привлекаться боевые дельфины. Они будут заниматься противодиверсионной работой. Такое заявление сделал старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов, передает РИА Новости.

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Ранее обозреватель Блейк Стилуэлл сообщил, что Россия может направить боевых дельфинов против украинских диверсантов в Черном море. Сергей Мухаметов подтвердил эту информацию и добавил, что боевые дельфины могут охранять Севастопольскую бухту.

Он указал, что дельфинов достаточно давно используют для вычисления диверсантов, работы в этом направлении начались еще в 60-х в СССР и США. Дельфинов подготавливали либо к поиску диверсантов, либо — подводных мин.

Мухаметов указал, что для борьбы с диверсантами можно использовать только крупных дельфинов — черноморских афалин. Их длина 3,5 метра, вес — около 300 килограммов. Эти дельфины отлично поддаются дрессировке и способны выполнять сложные задачи.

При этом эксперт назвал теорию о возможном применении дельфинов для подрыва кораблей «крайне маловероятной». По его словам, на подготовку дельфина уходят минимум два года, и тратить так много времени на это для того, чтобы потом просто подорвать дельфина, никто не стал бы. Мухаметов добавил, что дельфина можно нагрузить лишь 10 килограммами взрывчатки, когда как торпеда может вместить 400 килограммов.