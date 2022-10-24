В США рассказали о нехватке квалифицированных военных специалистов

«Фактически, когда я только начинал полеты на истребителях в ВВС, мы были на два, два с половиной поколения впереди кого бы то ни было, а сейчас мы едва на две-три четверти поколения впереди, и этот разрыв стремительно сокращается. Если вы взгляните на оборонно-промышленную базу, то сейчас время великих перемен», — заявил эксперт.