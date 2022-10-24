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30 минут назад

Мобильные пункты военкоматов убрали с российско-грузинской границы

Вечерняя Москва

С российско-грузинской границы на территории Северной Осетии убрали мобильные пункты военкомата, которые были установлены в конце сентября. Об этом журналистам сообщили в воскресенье, 23 октября, в пресс-службе главы кавказской республики.

Мобильные пункты военкоматов убрали с российско-грузинской границы
Фото: Софья Сандурская / АГН МоскваСофья Сандурская / АГН Москва

На контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» в конце прошлого месяца развернули мобильный призывной пункт, на котором вручали повестки в военные комиссариаты гражданам России, подлежащим частичной мобилизации.

Власти региона также констатировали снижение потока людей, желающих пересечь государственную границу, пишет ТАСС. Необходимость в дополнительном упорядочении движения через границу перестала быть актуальной. Ситуация в Северной Осетии, по данным администрации региона, остается стабильной.

В конце сентября оппозиционный депутат Нона Мамулашвили заявила, что грузинские власти могут закрыть въезд в страну для мужчин призывного возраста из России. По словам парламентария, подобный вопрос в настоящее время обсуждается в кабинете министров Грузии. При этом официального подтверждения этой информации нет.

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