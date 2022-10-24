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17 минут назад

СМИ: Израиль предоставил Украине разведданные для борьбы с беспилотниками

Елена Прошина

Израиль передал Украине разведывательные данные для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщает газета The New York Times, передает РИА Новости.

Израиль предоставил Украине разведданные для борьбы с беспилотниками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее глава Министерства обороны Израиля Бени Ганц на встрече с послами стран ЕС заявил, что государство не собирается посылать на Украину вооружения по некоторым оперативным соображениям. При этом он подчеркнул, что Израиль продолжает оказывать Киеву поддержку другими способами, например, поставляет гуманитарную помощь. Кроме того, Ганц сообщил, что Израиль поможет Украине разработать системы раннего гражданского оповещения об обстрелах. Для работы в этом направлении Киеву необходимо предоставить информацию о потребностях в средствах противовоздушной обороны.

Как The New York Times пишет, что украинский чиновник в своем неофициальном заявлении упомянул, что предоставленные Израилем данные «полезны для наведения на иранские беспилотники».

При этом советник министра обороны Украины Юрий Сака заявил, что Израиль выбрал ошибочную стратегию, решив помогать Киеву лишь передачей информации и поставками гуманитарной помощи. Он считает, что Израиль при более активном содействии мог бы отточить тактику борьбы с угрозами на собственной территории.

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