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12 минут назад

Киев готовит провокацию с обстрелом мирных жителей, в которой планирует обвинить Россию

Елена Прошина

Киев планирует провести провокацию с гибелью мирного населения, в которой затем обвинит Российскую Федерацию. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Киев готовит провокацию с обстрелом мирных жителей для дискредитации РФ
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, инцидент произойдет 24 октября в городе Волчанск Харьковской области. В процессе раздачи гражданским лицам продуктовой помощи иностранные наемники «произведут обстрел» групп людей. Уточняется, что для этого будут применены артиллерийские орудия.

Министерство обороны РФ считает, что Киев планирует эту провокацию с целью последующего обвинения российской стороны в убийстве мирных жителей.

Ведомство пояснило, что эту информацию предоставил межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине. При этом не уточняется, откуда эти данные получил штаб.

Армия,Минобороны России,
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