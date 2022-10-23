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1 час назад

Командир расчета «ядерного миномета» России оценил вероятность ядерной войны

Lenta.ru

Командир артиллерийской установки 2С4 «Тюльпан», которую между собой солдаты называют «ядерным минометом», рассказал, что «угрозы» применения российскими войсками ядерных боеприпасов нет, пишет РИА Новости.

Командир расчета «ядерного миномета» оценил вероятность ядерной войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артиллеристы группировки «Отважные» в воскресенье, 23 октября, нанесли огневое поражение противнику, сосредоточившему свои подразделения вдоль линии обороны «Сватово — Кременная». Они вели огонь активно-реактивными минами на дальность около 18 километров. Удары корректировались с использованием беспилотных летательных аппаратов.

После поражения цели командир расчета рассказал журналистам, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) боятся 2С4 «Тюльпан», так как она может стрелять ядерными боеприпасами. При этом он уточнил, что тема «угрозы» применения российскими войсками ядерных боеприпасов все больше раскручивается в западной прессе. Он отверг такой сценарий.

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«Мы же не агрессоры какие-то. Мы не готовимся к применению ядерного оружия… Тренировок таких нет и не будет», — оценил он вероятность ядерной войны.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что первоисточником риторики вокруг возможности ядерной войны являются безответственные западные политики. Россия вынуждена отвечать на подобные выпады, отметил он.

Армия,Владимир Путин,
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