Артиллеристы группировки «Отважные» в воскресенье, 23 октября, нанесли огневое поражение противнику, сосредоточившему свои подразделения вдоль линии обороны « Сватово — Кременная». Они вели огонь активно-реактивными минами на дальность около 18 километров. Удары корректировались с использованием беспилотных летательных аппаратов.

После поражения цели командир расчета рассказал журналистам, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) боятся 2С4 «Тюльпан», так как она может стрелять ядерными боеприпасами. При этом он уточнил, что тема «угрозы» применения российскими войсками ядерных боеприпасов все больше раскручивается в западной прессе. Он отверг такой сценарий.