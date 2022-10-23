В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
2 часа назад

В Херсонском направлении отбили все атаки украинских войск

Lenta.ruиещё 1

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) были отбиты. Об этом пишет ТАСС.

В Херсонском направлении отбили все атаки украинских войск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На вечер 23 октября 2022 года на херсонском направлении все стабильно», — сообщил он.

По его словам, сейчас практически весь якобы цивилизованный мир уже открыто воюет против России.

«Никому уже не секрет, что практически весь "цивилизованный" мир — это нынешний 4-й рейх — уже открыто воюет против России», — сказал Стремоусов, отметив, что итогом этого противостояния станет победа России.

Ранее сообщалось, что число жителей Херсона, желающих переправиться на левый берег Днепра, резко возросло, в результате чего наблюдаются временные проблемы с речным транспортом.

Армия,СВО,Кирилл Стремоусов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители