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27 минут назад

США сократят поставки РСЗО HIMARS на Украину

Илья Родин

США сократят поставки украинским военным РСЗО HIMARS. Это связано с тем, что американская промышленность не в состоянии производить установки и боеприпасы к ним в неограниченных количествах. Об этом пишет журнал New Yorker со ссылкой на источник в Пентагоне.

Источник рассказал, что на переговорах о поставках РСЗО на Украину были четко прописаны размеры помощи. В оборонном ведомстве предупредили украинцев, что не смогут отправить большое количество HIMARS в силу того, что «их просто нет в неограниченном количестве на планете Земля».

По данным собеседника издания, компания Lockheed Martin выпускает 9 тыс. ракет для HIMARS в год. Украинские военные тратят порядка 5 тыс. ракет в месяц.

Киев пообещал не применять HIMARS для ударов по России

Источник пояснил, что аналогичная проблема существует и с комплексами ПВО, которые просит Киев. У Штатов нет на складах ЗРК и ракет для них в количествах, достаточных для того, чтобы безболезненно передать их Украине.

Армия,Видео,Пентагон,
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