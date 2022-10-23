США сократят поставки украинским военным РСЗО HIMARS. Это связано с тем, что американская промышленность не в состоянии производить установки и боеприпасы к ним в неограниченных количествах. Об этом пишет журнал New Yorker со ссылкой на источник в Пентагоне.

Источник рассказал, что на переговорах о поставках РСЗО на Украину были четко прописаны размеры помощи. В оборонном ведомстве предупредили украинцев, что не смогут отправить большое количество HIMARS в силу того, что «их просто нет в неограниченном количестве на планете Земля».

По данным собеседника издания, компания Lockheed Martin выпускает 9 тыс. ракет для HIMARS в год. Украинские военные тратят порядка 5 тыс. ракет в месяц.