Российские войска успешно отражают атаки ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны в официальном Telegram-канале. Так, на Южно-Донецком направлении была отражена атака двух усиленных танками ротных тактических групп.

Отмечается, что на Южно-Донецком направлении украинские военные предприняли атаки в направлениях поселков Никольское и Славное, а также села Новомихайловка.

Подразделения противника были остановлены и рассеяны в результате артиллерийских ударов. ВСУ потеряли 40 военнослужащих, 11 транспортных средств.

На Красно-Лиманском направлении была остановлена попытка прорыва усиленного мотопехотного батальона. Противник не досчитался 70 бойцов, трех БМП и семи БТР.