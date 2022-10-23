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14 минут назад

Минобороны сообщило об остановке атаки ВСУ на южно-донецком направлении

Илья Родин

Российские войска успешно отражают атаки ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны в официальном Telegram-канале. Так, на Южно-Донецком направлении была отражена атака двух усиленных танками ротных тактических групп.

Отмечается, что на Южно-Донецком направлении украинские военные предприняли атаки в направлениях поселков Никольское и Славное, а также села Новомихайловка.

Подразделения противника были остановлены и рассеяны в результате артиллерийских ударов. ВСУ потеряли 40 военнослужащих, 11 транспортных средств.

На Красно-Лиманском направлении была остановлена попытка прорыва усиленного мотопехотного батальона. Противник не досчитался 70 бойцов, трех БМП и семи БТР.

Появились кадры применения ракеты «Изделие 305» на Украине

Атаки также были отражены на Купянском и Николаево-Криворожском направлениях.

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