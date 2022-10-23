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1 час назад

В Минобороны России заявили, что ВС РФ отразили атаки ВСУ на купянском направлении

ТАССиещё 1

Вооруженные силы России отразили попытки украинских военных перейти в наступление на купянском направлении. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении противник предпринимал попытки силами до двух мотопехотных рот атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Куземовка Луганской народной республики и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены", - сказал он.

Конашенков уточнил, что огнем артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 20 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и один автомобиль.

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