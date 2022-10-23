Вооруженные силы России отразили попытки украинских военных перейти в наступление на купянском направлении. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На купянском направлении противник предпринимал попытки силами до двух мотопехотных рот атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Куземовка Луганской народной республики и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены", - сказал он.
Конашенков уточнил, что огнем артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 20 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и один автомобиль.