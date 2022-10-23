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5 минут назад

Опубликованы кадры применения на Украине новой российской ракеты «Изделие-305»

Газета.Ru

Видео удара новой российской ракеты класса «воздух-поверхность» под названием «Изделие-305» во время спецоперации на Украине опубликовал Telegram-канал «Архангел спецназа».

Ракета ударила по зданию, в котором находились силы ВСУ.

В сентябре генеральный конструктор «Конструкторского бюро машиностроения» (КБМ) Валерий Кашин сообщал, что легкая многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305» была принята на вооружение российской армии. Она была изготовлена КБМ в 2021 году.

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105-килограммовая ракета оснащена оптико-электронной головкой самонаведения, может применяться с вертолетов Ка-52 и Ми-8 и поражать все типы целей на поле боя.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России начали применять в ходе спецоперации на Украине боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор-2». Боевая машина была разработана конструкторами «Уралвагонзавода» как средство прикрытия танков от бойцов, оснащенных противотанковым оружием.

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