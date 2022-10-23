Видео удара новой российской ракеты класса «воздух-поверхность» под названием «Изделие-305» во время спецоперации на Украине опубликовал Telegram-канал «Архангел спецназа».

Ракета ударила по зданию, в котором находились силы ВСУ.

В сентябре генеральный конструктор «Конструкторского бюро машиностроения» (КБМ) Валерий Кашин сообщал, что легкая многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305» была принята на вооружение российской армии. Она была изготовлена КБМ в 2021 году.

105-килограммовая ракета оснащена оптико-электронной головкой самонаведения, может применяться с вертолетов Ка-52 и Ми-8 и поражать все типы целей на поле боя.