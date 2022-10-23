Мобилизованным по ошибке гражданам полагается выплата от Минобороны. Об этом РБК сообщили на горячей линии по вопросам частичной мобилизации.

Отмечается, что ранее в Госдуме сообщили о возвращении домой порядка 10 тыс. мобилизованных по ошибке россиян.

Сотрудники горячей линии пояснили, что рабочий контракт приостанавливается на период мобилизации. Соответственно, работник «должен получить выплаты от Министерства [обороны] за то время, пока он на мобилизации».