Мобилизованным по ошибке гражданам полагается выплата от Минобороны. Об этом РБК сообщили на горячей линии по вопросам частичной мобилизации.
Отмечается, что ранее в Госдуме сообщили о возвращении домой порядка 10 тыс. мобилизованных по ошибке россиян.
Сотрудники горячей линии пояснили, что рабочий контракт приостанавливается на период мобилизации. Соответственно, работник «должен получить выплаты от Министерства [обороны] за то время, пока он на мобилизации».
Напомним, что 19 октября 2022 года президент России Владимир Путин поручил определить размер месячного довольствия призванных в рамках частичной мобилизации военнослужащих в пределах 195 тыс. рублей. Выплаты полагаются в том числе и тем мобилизованным, которые проходят подготовку и обучение.