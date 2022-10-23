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56 минут назад

Мобилизованные по ошибке получат выплаты от Минобороны за период службы

Илья Родин

Мобилизованным по ошибке гражданам полагается выплата от Минобороны. Об этом РБК сообщили на горячей линии по вопросам частичной мобилизации.

Отмечается, что ранее в Госдуме сообщили о возвращении домой порядка 10 тыс. мобилизованных по ошибке россиян.

Сотрудники горячей линии пояснили, что рабочий контракт приостанавливается на период мобилизации. Соответственно, работник «должен получить выплаты от Министерства [обороны] за то время, пока он на мобилизации».

В российском регионе более сотни мобилизованных вернулись домой

Напомним, что 19 октября 2022 года президент России Владимир Путин поручил определить размер месячного довольствия призванных в рамках частичной мобилизации военнослужащих в пределах 195 тыс. рублей. Выплаты полагаются в том числе и тем мобилизованным, которые проходят подготовку и обучение.

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