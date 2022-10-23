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1 час назад

Боец "Группы Вагнера" заявил, что Киев выстроил бетонные огневые позиции в Донбассе

Газета.Ru

Боец «Группы Вагнера» заявил, что Киеву удалось выстроить систему бетонных огневых позиций на подступах к Артемовску на территории Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

Киев выстроил бетонные огневые позиции на подступах к Артемовску
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Собеседник агентства также показал одну из подобных позиций украинской стороны в Зайцево.

«У Зайцево — была одна из ключевых позиций, транспортных развязок, дорог, которые имеют огромное значение для снабжения Бахмута живой силой, медикаментами, боеприпасами», — сказал боец группы.

Подчеркивается, что несмотря на действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), военные из группировки «Бахмут» смогли штурмом взять больше полукилометра таких укрепрайонов в течение нескольких дней.

В Белгородской области появились противотанковые надолбы

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,В мире,СВО,Владимир Путин,
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